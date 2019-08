La terra torna a tremare, scossa di terremoto di magnitudo 3,9 avvertita questa mattina

La scossa di terremoto di magnitudo 3,9, registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica alle 10,13 a 4 km a sud di Barletta, ad una profondità di 34 km, è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo pugliese.

Per precauzione è stato evacuato il Palazzo di Giustizia di via Dioguardi, e in alcune scuole gli alunni sono stati fatti uscire dalle aule.

A Trani il sisma ha fatto cadere un’anfora decorativa della chiesa di San Domenico già recintata in quanto pericolante.

Stando alle prime informazioni raccolte dalla sala operativa dei vigili del fuoco, a fronte delle numerose chiamate di allarme ricevute, il sisma non avrebbe prodotto danni. Sono in corso verifiche da parte della Prefettura di Bari in stretto contatto con la Protezione civile.