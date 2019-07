Lazio: Zingaretti inaugura nuovi servizi al Sant’Eugenio

Novità per l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma dove questa mattina il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato dall’assessore alla sanità e inntegrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato e dal direttore generale della Asl Roma 2, Flori Degrassi, ha inaugurato le nuove sale parto, il Percorso protetto per i Bambini al Pronto soccorso e il nuovo Laboratorio di analisi. 16 i posti letto per le nuove Sale Parto che apriranno dal 15 gennaio, realizzate grazie ad un finanziamento di 235 mila euro e che rispondono ai nuovi criteri assistenziali – ha spiegato Flori Degrassi ricordando che ad oggi il parto avveniva in camera operatoria. Ogni sala è fornita di bagno personale e poltrona relax per accompagnatore e la possibilità della prima assistenza neonatale. Nello specifico i lavori hanno interessato una superficie di circa 250 mq collocata nel corpo A del Nuovo Edificio, in posizione attigua al Blocco Operatorio, ed hanno consentito di realizzare 3 nuove sale Travaglio-parto, liberando peraltro spazi presso il blocco operatorio.