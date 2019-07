Meteo Roma, allerta meteo per il weekend. In arrivo violentissimi temporali

Roma

Domani giornata di forte maltempo con cieli nuvolosi o molto nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio e precipitazioni associate a tratti anche di forte intensità. Temperature comprese tra +16°C e +21°C.

Maltempo anche domenica con miglioramento in serata.

Lazio

Condizioni di maltempo su tutta la regione con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge associate anche di forte intensità sia al mattino che al pomeriggio e in serata.

Nazionale

Condizioni di tempo instabile al Nord Italia con piogge e acquazzoni fin dal mattino. I fenomeni si concentreranno soprattutto sulle zone centro orientali, dove sono attesi locali temporali specie su Friuli, Veneto ed Emilia Romagna. Maltempo al Centro per tutto l’arco della giornata ad iniziare dal versante Tirrenico con acquazzoni localmente a carattere di temporale, i quali interesseranno poi anche gli Appennini nelle ore pomeridiane e infine il versante Adriatico. Giornata all’insegna delle piogge e dei temporali anche sulle regioni meridionali con fenomeni sparsi sia nelle ore diurne che in quelle serali. Sono attesi acquazzoni localmente di forte intensità soprattutto sulle zone Peninsulari.Temperature minime in rialzo al Centro Nord mentre al Sud saranno le massime ad aumentare.