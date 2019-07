Dopo la vittoria di domenica, torna il sereno in casa Lazio

Torna il sereno in casa Lazio. La netta vittoria per 4-1 arrivata ieri nel match contro il Genoa ha messo in mostra una squadra che, dopo le difficoltà di inizio stagione, sta ritrovando i suoi equilibri e quel gioco messo spesso in mostra nel passato campionato. Serviva una vittoria per dare continuità ai successi ottenuti contro Frosinone ed Empoli, e l’undici romano ha risposto in campo nella maniera migliore.

Contro i rossoblu di mister Ballardini i biancocelesti di Inzaghi hanno disputato una prova di grande autorità, gestendo il gioco sin dall’avvio, passando in vantaggio dopo appena sette minuti grazie a Caceido, abile a mettere in rete un pallone prolungato da Milinkovic-Savic e trovando il raddoppio al 23’ con il proprio bomber Ciro Immobile.

Solamente ad inizio ripresa il Genoa si è reso pericoloso dalle parti di Strakosha, riducendo lo svantaggio al 46’ grazie a Piotek, sempre più giocatore rivelazione di questo inizio di campionato di Serie A. A risistemare le cose in casa Lazio ci pensa Sergej Milinkovic Savic, che al 53’ batte Marchetti, ex di turno, ridando tranquillità ai compagni. A chiudere i conti ci pensa Ciro Immobile, alla terza rete stagionale, che ad un minuto dallo scadere fissa il risultato sul definitivo 4-1.

Una vittoria che da certamente morale alla formazione biancoceleste, che in questa settimana è attesa da due gare in trasferta. Si parte mercoledì con il turno infrasettimanale che vedrà Immobile e compagni impegnati al Friuli contro l’Udinese, per arrivare sabato prossimo all’atteso derby di andata contro la Roma.

Paolo Pizzi