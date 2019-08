Meteo Roma, in arrivo nuovi temporali

I giorni che ci porteranno all’ultimo weekend del mese di Luglio saranno caratterizzati dall’arrivo dell’anticiclone africano che purtroppo mostrerà subito qualche difficoltà ad imporsi sull’Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che già oggi tuoni e fulmini bagneranno a carattere sparso i settori alpini e i rilievi della Calabria con possibile estensione entro sera e notte alla pianura piemontese e lombarda, mentre andrà certamente peggio Giovedì 26 quando le attività temporalesche saranno molto più organizzate e oltre a colpire Alpi e Appennini, scenderanno dal pomeriggio minacciose e violente verso le pianure della Lombardia e del Veneto, finendo la loro folle corsa verso l’Emilia Romagna con forti temporali con grandine nella fascia tra Verona, Mantova, Modena e Bologna, scavalcando infine l’Appennino per poi ridiscendere sulla Toscana. Venerdì 27 sarà soprattutto la volta dal Centro-Sud, infatti è attesa una rinascita del maltempo con i temporali che si formeranno diffusamente su tutta la dorsale appenninica e su tutta l’Umbria e che scenderanno generosamente a destra e a sinistra, forti fin verso le coste adriatiche delle Marche e dell’Abruzzo e del Molise in un pomeriggio per qualche ora tempestoso. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa poi che l’ultimo weekend di luglio vedrà un tempo più soleggiato e molto più caldo, ma con temporali che bagneranno soprattutto gli Appennini meridionali. Temperature fino a 35-36°C su tutta Italia, grazie all’arrivo dell’anticiclone africano Nerone che infiammerà l’Italia per qualche giorno.