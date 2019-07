Zingaretti: “Oggi prima Giunta. Legge Sport tra le priorità”

“Oggi partiamo anche noi, ma per un’altra corsa. C’è la prima giunta regionale della nuova legislatura. Cominciamo molto sereni e determinati perchè ci sono tante cose da fare, tra cui la legge regionale sullo sport poichè c’è un testo organico per valorizzare la pratica sportiva e metterla al centro di un modello di sviluppo. Noi abbiamo bisogno dello sport, non è solo qualcosa che va affidato casualmente a chi vuole praticarlo. Abbiamo bisogno dello sport per rendere le nostre città più vivibili. Abbiamo bisogno dello sport perchè aiuta anche il sistema sanitario a prevenire le cure. Lo sport è una parte importante nella sfera dei comportamenti individuali e degli stili di vita. Credo che questa sia una nuova frontiera, su cui indagare e investire”.

Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione in Campidoglio della Maratona di Roma.

“Noi – ha aggiunto Zingaretti – vogliamo non solo lo sport per tutti, ma – così come alcune grandi democrazie europee stanno intuendo – vogliamo fare dello sport una proposta da fare al cittadino, un’opportunità. Il tema degli stili di vita è entrato in maniera integrante sul diritto alla salute. È la scienza che ci dice che un popolo che fa sport è un popolo che si ammala di meno. Quindi la legge regionale servirà a chiamare in raccolta questo straordinario mondo e metterlo al centro di un modello di sviluppo”.

Fonte Dire